Поезда, которыми управляет британский пассажирский оператор Southeastern, были исключены из расписаний перевозок после того, как в вагонах обнаружили насекомых.
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""В Англии клопами парализовано движение поездов"" ================== Для начала, Руководство Европейского полуострова (перемычка, Устье Дуная - Калининград), САМО наводнили,.. свои земли теми же представителями с Юга, (африка, Ближний Восток) а уж только потом!... за ЭТИМИ и стали появлятся... УЖЕ настоящие (биологические) паразиты!... Крысы и Клопы!!!... Сами... сами виноваты!!.... ЗАБЫЛИ о ЧЕСТИ... и заменили ЕЁ (честь)... на "золотой телец".