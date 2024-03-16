Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Англичанка» спалилась: экс-глава MI6 прямо признался, что делает Британия против РФ - "Мы ведем серую конфронтацию с Россией"

«Англичанка» спалилась: экс-глава MI6 прямо признался, что делает Британия против РФ - "Мы ведем серую конфронтацию с Россией"

 Вчера 2,3K прочитали Британия, наконец, сама призналась, что ведёт с Россией «серую конфронтацию», как они выразились.

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Комментарии
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карла карлова
Сколько еще Россия будет терпеть англию?Пора принимать серьзные меры против этой вонючки.
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15 час.

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