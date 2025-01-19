Tages-Anzeiger: в Швейцарии разблокировали часть активов бывших трастов Усманова

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) разблокировал часть активов трастов, ранее учреждённых российским миллиардером Алишером Усмановым, пишет Tages-Anzeiger со ссылкой на соответствующее решение SECO от 22 декабря 2022 года.
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