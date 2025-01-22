Китай призывает США немедленно снять экономическую блокаду Кубы -- МИД КНР

Пекин, 21 января /Синьхуа/ -- Китай выступает против вмешательства США во внутренние дела Кубы под предлогом свободы, демократии и борьбы с терроризмом и вновь призывает Соединенные Штаты как можно скорее снять блокаду с Кубы, исключить Кубу из списка так называемых "государств-спонсоров терроризма", действовать в интересах улучшения американо-кубинских отношений и сохранения мира и стабильности в Западном полушарии.