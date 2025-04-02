Трамп: США установят базовую пошлину в 10% на импорт из других стран

Это восстановит экономику страны Соединенные Штаты установят базовую пошлину в 10% на поставки из других стран, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания указа о зеркальных пошлинах в Вашингтоне.
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