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Курские новости

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Курские переселенцы пока не получили компенсации за аренду жилья

Курские переселенцы пока не получили компенсации за аренду жилья

Выделенные из федерального бюджета 957 млн рублей на компенсации переселенцам пока не дошли до региона.

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