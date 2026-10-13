Словакия не поддержит конфискацию замороженных в ЕС российских суверенных активов

Казалось бы, что в споре о российских активах поставлена жирная точка – Бельгия (в её депозитарии Euroclear хранится подавляющая часть всех заблокированных в ЕС российских госактивов – около 180 млрд евро из общего объёма примерно в 200–210 млрд евро) прямо заявила, что «дверь закрыта».
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