Полный мрак: Украину начинают отключать от космической связи Почему заменить Starlink можно, но нельзя Американцы не предупредили Киев о российских ударах.
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