Звезда Zivert призналась участнику телевизионного шоу «Голос» в любви

В предыдущем сезоне шоу “Голос” Юлия Zivert заменила рэпера Басту как наставника. Ее подопечные отличаются мелодичностью и лиричностью в выступлениях, что отличает их от “крикливого” стиля некоторых других артистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии