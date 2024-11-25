Стало известно о планах Трампа уволить всех трансгендеров из армии США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который приведет к увольнению трансгендерных (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) военнослужащих, сообщает The Times со ссылкой на источники.
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