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Константин Бондаренко: Посол Украины в США одобрила травлю Булгакова

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Булгаков – украинофоб, компилятор и немного плагиатор». Женщина в автобусе возмущается:— Мужчина! Вы пьян! Вы очень пьян! Вы чертовски пьян! — Женщина! А у вас кривые ноги! У вас очень кривые ноги! У вас чертовски кривые ноги! А я завтра протрезвею! Нынешняя власть в Украине поменяется — и довольно скоро (с точки зрения истории).

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