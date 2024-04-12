Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Булгаков – украинофоб, компилятор и немного плагиатор». Женщина в автобусе возмущается:— Мужчина! Вы пьян! Вы очень пьян! Вы чертовски пьян! — Женщина! А у вас кривые ноги! У вас очень кривые ноги! У вас чертовски кривые ноги! А я завтра протрезвею! Нынешняя власть в Украине поменяется — и довольно скоро (с точки зрения истории).