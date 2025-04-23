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Царьград

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Движение по Крымскому мосту возобновлено после часового перерыва

Движение по Крымскому мосту возобновлено после часового перерыва

Движение по Крымскому мосту, приостановленное на более чем час, вновь восстановлено. Оперативный Telegram-канал инфоцентра сообщил о снятии ограничений, введённых без указания причин, начиная с 0:21 мск в четверг.

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