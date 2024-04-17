Дуров заявил о поддержке инноваций Маска в соцсети X

Приобретенная в 2022 году американским миллиардером Илоном Маском социальная сеть Twitter, позднее переименованная в X, под новым руководством разительно отличается от конкурирующих платформ за счет большого числа вводимых инноваций, сказал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на его YouTube-канале в ночь на 17 апреля.