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Сенатор Пушков: США значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки Киева

Сенатор Пушков: США значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки Киева

Соединенные Штаты значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки киевской стороны.

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