Дюмин анонсировал освобождение Курской области в ближайшее время

Экс-губернатор Тульской области, помощник президента Российской Федерации Алексей Дюмин не сомневается, что в ближайшее время территория Курской области будет полностью освобождена согласно плану Генерального штаба.
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