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Организаторы нелегальной экскурсии по Неглинке получили реальные сроки

Организаторы нелегальной экскурсии по Неглинке получили реальные сроки

В Москве осудили организаторов нелегальной экскурсии по коллекторам.Мещанский суд Москвы осудил организаторов нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек.

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