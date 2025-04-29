Организаторы нелегальной экскурсии по Неглинке получили реальные сроки

В Москве осудили организаторов нелегальной экскурсии по коллекторам.Мещанский суд Москвы осудил организаторов нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек.
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