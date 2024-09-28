РФ предъявит досудебные претензии по "Северным потокам" новым странам

Россия официально предъявила досудебные претензии Дании, ФРГ, Швеции и Швейцарии по делу о взрывах на "Северных потоках", на очереди другие государства, которые могут иметь отношение к этим терактам, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.