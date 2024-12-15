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Крымское информационное агентство

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На ярмарке в с. Солнечная долина нашли продукты без документов

На ярмарке в с. Солнечная долина нашли продукты без документов

Должностными лицами Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора 7 декабря проведено выездное обследование торговых мест хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на сельскохозяйственной ярмарке в с.

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