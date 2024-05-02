МВД уже подготовило новые поправки, касающиеся автомобильных регистрационных знаков. В России изменятся автомобильные номера: за отсутствие одной обязательной детали будут штрафовать В России изменят требования к государственным регистрационным знакам, которые выдаются при постановке машин на учет.