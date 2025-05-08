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Царьград

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«Лента.ру»: китайские автобренды будут уходить из России в 2025 году

«Лента.ру»: китайские автобренды будут уходить из России в 2025 году

Эксперты прогнозируют уход с российского авторынка несколько китайских брендов в 2025 году.Продажи наиболее популярных китайских машин, Haval, Chery, Geely и Changan, за первый квартал 2025 года снизились в среднем на 31%.

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