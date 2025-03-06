Взрыв в Сумах: новые удары по украинской инфраструктуре на фоне тревоги

В городе Сумы прогремел очередной взрыв во время воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре продолжаются с 10 октября 2022 года, их целью становятся объекты энергетики и оборонной промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии