Нижегородский Уполномоченный оказал содействие обществу по исполнению обязательств по оплате договоров поставки продукции

В июне 2024 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого поступило обращение от общества с ограниченной ответственностью по вопросу неисполнения обязательств ресурсоснабжающей организацией, расположенной в г.