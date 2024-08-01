Нижегородский Уполномоченный оказал содействие обществу по исполнению обязательств по оплате договоров поставки продукции

В июне 2024 года в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павла Солодкого поступило обращение от общества с ограниченной ответственностью по вопросу неисполнения обязательств ресурсоснабжающей организацией, расположенной в г.
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