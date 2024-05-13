БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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У Казахстана не пошло дело с приватизацией Золотой Орды

У Казахстана не пошло дело с приватизацией Золотой Орды

Айнур Курманов.   Известный казахстанский политолог Максим Казначеев ответил на ряд вопросов «ПолитНавигатора», прокомментировав процессы строительства моноэтнического государства, причины возведения Транскаспийского маршрута и провал ожиданий народных масс в отношении нынешнего президента РК.

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Сергей Андросов
Ещё одни узкоглазые хохлы нарисовались.
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