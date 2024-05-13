У Казахстана не пошло дело с приватизацией Золотой Орды

Айнур Курманов. Известный казахстанский политолог Максим Казначеев ответил на ряд вопросов «ПолитНавигатора», прокомментировав процессы строительства моноэтнического государства, причины возведения Транскаспийского маршрута и провал ожиданий народных масс в отношении нынешнего президента РК.
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