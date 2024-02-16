Губернатор Гладков: количество пострадавших в Белгороде увеличилось до 19

При обстреле Белгорода пострадали 19 человек, из них четверых отправили на лечение в Москву. Очередной раненый обратился за медпомощью вечером 15 февраля, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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