Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

На базе школ будет работать 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников Власти Москвы создали все условия для того, чтобы школьники спокойно и комфортно прошли государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования.
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