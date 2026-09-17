Минздрав Татарстана сообщил о 58 случаях отравления в кафе Казани

В Казани с 12 по 16 сентября зафиксировано 58 случаев кишечной инфекции в кафе «Nan Кебаб N1». В больнице лечатся 28 человек.
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