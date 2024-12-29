Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВСУ потеряли до 400 боевиков за сутки на Курском направлении

ВСУ потеряли до 400 боевиков за сутки на Курском направлении

За сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. Российские военнослужащие уничтожили там три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и три боевые бронированные машины.

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