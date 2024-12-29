За сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих на Курском направлении, сообщили в Минобороны России. Российские военнослужащие уничтожили там три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и три боевые бронированные машины.
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