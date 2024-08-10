В Казани стартовал марафон «Книголюб», приуроченный ко Дню книголюбов. Акция продлится с 9 по 13 августа, в рамках нее представители политической сферы будут оставлять книги в уличных библиотеках, чтобы привлечь внимание к популяризации чтения и развитию культуры книгообмена.