Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

Гибельные пакетики чая, лечение Альцгеймера и глобальная зеркальная катастрофа

1. Опасность пришла, откуда не ждали. Пить чай из пакетиков может быть опасно. Если учёные не нагнетают и не проводят насилие над журналистами, мы в беде (ссылка): Согласно новому исследованию, привычка чаевничать может оказаться опаснее употребления алкоголя.

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