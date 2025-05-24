IW: введение Трампом пошлин в 50% против ЕС обойдется ФРГ в 200 млрд евро

В результате действия пошлин в 50%, ввести которые против Евросоюза пригрозил глава Белого дома Дональд Трамп, экономика ФРГ может потерять около 200 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты Института экономики Германии (IW).