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IW: введение Трампом пошлин в 50% против ЕС обойдется ФРГ в 200 млрд евро

IW: введение Трампом пошлин в 50% против ЕС обойдется ФРГ в 200 млрд евро

В результате действия пошлин в 50%, ввести которые против Евросоюза пригрозил глава Белого дома Дональд Трамп, экономика ФРГ может потерять около 200 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты Института экономики Германии (IW).

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