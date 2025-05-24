IW: введение Трампом пошлин в 50% против ЕС обойдется ФРГ в 200 млрд евро

В результате действия пошлин в 50%, ввести которые против Евросоюза пригрозил глава Белого дома Дональд Трамп, экономика ФРГ может потерять около 200 млрд евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты Института экономики Германии (IW).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии