ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Воробьев
    А что, написать название бренда русскими буквами ВОЛГА нельзя?Авторы новой «Вол...
  • Gennady Domnenko
    А когда наши снимут ограничения на нанесение ударов, например, по базе Рамштайн, или по Рурметалл.Мерц заявил о сня...
  • Ирина Галивец
    Пусть они не долетят до хохляндии!Нидерланды заверш...

Операторы FPV-дронов уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ в Запорожской области

На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» благодаря слаженной работе расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили и уничтожили блиндажи, технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх