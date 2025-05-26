На ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» благодаря слаженной работе расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили и уничтожили блиндажи, технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии