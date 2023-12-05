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Сумму алиментов в доходах будут по-новому учитывать в России

Сумму алиментов в доходах будут по-новому учитывать в России

Например, если родители сами договорились об алиментах, то при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения Минтруда.

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