Сумму алиментов в доходах будут по-новому учитывать в России

Например, если родители сами договорились об алиментах, то при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на разъяснения Минтруда.