В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа

Испания стремится «укрепить единство» стран Евросоюза и Великобритании на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в частности, о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.
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