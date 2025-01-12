В Испании забили тревогу из-за заявлений Трампа

Испания стремится «укрепить единство» стран Евросоюза и Великобритании на фоне заявлений избранного президента США Дональда Трампа, в частности, о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, сообщает испанская газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.