Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Пользу от притока мигрантов в страну объяснили

Пользу от притока мигрантов в страну объяснили

В последние десятки лет миграция позволяла развитым странам восполнять нехватку рабочей силы и поддерживать экономический рост, причем она оказалась продуктивнее, чем рост рождаемости уже имеющегося населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Пособий больше выплачивают, вот и ВВП подрос, на бумажке.
Ответить
1 м.