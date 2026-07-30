Пользу от притока мигрантов в страну объяснили

В последние десятки лет миграция позволяла развитым странам восполнять нехватку рабочей силы и поддерживать экономический рост, причем она оказалась продуктивнее, чем рост рождаемости уже имеющегося населения.
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