Трусова рассказала об отношениях с Тутберидзе после возобновления карьеры

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова в интервью Первому каналу рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе после возобновления карьеры.
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