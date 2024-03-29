Новосибирск занял 31 место по уровню зарплат в России

По данным Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата, самыми благополучными регионами по социально-экономическому показателю стали Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО.
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