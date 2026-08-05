Ukraine Calls for Faster Patriot Deliveries After Deadly Russian Missile Barrage

Russian overnight drone and ballistic missile strikes killed at least 17 people in Kyiv and the surrounding region, as Ukraine warned of critical air defense shortages and urged allies to hasten deliveries of urgently needed Patriot air defense missiles and other weapons amid intensified Russian attacks.
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