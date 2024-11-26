К чему приведет рост курса доллара выше 110 рублей: ответ экономиста

Рост курса доллара до 110 рублей и выше приведет к изменению текущих валютных интервенций Банка России или мер по контролю за движением капитала, сказал главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
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