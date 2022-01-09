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Лыжи. Ski Classics. Вылегжанин, Кузнецов, Вокуев и Царева пробегут гонку на 32 км классикой

Сегодня в Италии пройдет гонка серии Ski Classics на 32 км классическим стилем. Лыжные гонки Ski Classics Prato Piazza Mountain Challenge Нидердорф, Италия 32 км, классический стиль Начало – 11.

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