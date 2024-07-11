Что за выборы пройдут в Алтайском крае в 2024 году и как за ними будут наблюдать?

8 сентября в Алтайском крае пройдут 104 избирательные компании, самым крупным событием станут довыборы по одному округу в АКЗС Мартовские выборы президента России – не единственная избирательная кампания в 2024 году.
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