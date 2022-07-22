БМПТ «Терминатор» показала высокую боевую эффективность на Украине

За счет использования многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
За счет использования многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
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