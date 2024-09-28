Гороскоп на неделю 30 сентября — 6 октября для всех знаков зодиака

Точный гороскоп на следующую неделю по знакам зодиака. Гороскоп на неделю Овен Это, конечно, не слишком соответствует вашему характеру, но неделю желательно провести спокойно и размеренно, без авралов и титанических усилий.
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