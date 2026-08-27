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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсений Духно: «На чемпионате мира мы должны выжать из себя гораздо больше, чем на Европе. Желательно не допускать ошибок»

Российский гимнаст Арсений Духно  заявил, что на чемпионате мира сборная России должна приложить максимальные усилия для хорошего результата.

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