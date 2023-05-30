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Чёткое понимание того, что ждёт Украину после завершения Россией спецоперации, повлияет на ход СВО в целом.

Чёткое понимание того, что ждёт Украину после завершения Россией спецоперации, повлияет на ход СВО в целом.

ФОТО: PARILOV/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ: МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ТРИ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ Чёткое понимание того, что ждёт Украину после завершения Россией спецоперации, повлияет на ход СВО в целом.

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