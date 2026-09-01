"Поджигатель войны!": предвыборное турне Мерца сопровождается протестами

www.globallookpress.com/IMAGO/Kay Nietfeld, Pool/dts Nac В Германии в прямом смысле оглушительно проходит предвыборная борьба за голоса избирателей.
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