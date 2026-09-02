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Царьград

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Объявлен поиск пропавших в лесу под Ленинградом женщины и девочки

Объявлен поиск пропавших в лесу под Ленинградом женщины и девочки

Во Всеволожском районе Ленобласти разыскивают пятидесятилетнюю женщину и пятилетнюю девочку, которые заблудились в лесу возле деревни Гарболово.

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