Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

Карин Жан-Пьер обвинила журналистов в распространении информации о плохом здоровье президента.Общение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер с журналистами в ходе брифинга превратилось в перепалку из-за настойчивых и неудобных вопросов про здоровье Джо Байдена.