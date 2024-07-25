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Царьград

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Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

Пресс-секретарь Белого дома поспорила с журналистом из-за здоровья Байдена

Карин Жан-Пьер обвинила журналистов в распространении информации о плохом здоровье президента.Общение пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер с журналистами в ходе брифинга превратилось в перепалку из-за настойчивых и неудобных вопросов про здоровье Джо Байдена.

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