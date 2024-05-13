Задержания начались на акции протеста у парламента Грузии

Задержания начались на акции против закона об иноагентах у парламента Грузии. Как пишет Sputnik Грузия, полиция задержала как минимум одного участника после того, как на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили митингующие начали кидать бутылки в силовиков.
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