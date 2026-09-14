В Полтавской области сотрудники ТЦК избили перенесшего инсульт мужчину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) избили и скрутили перенесшего инсульт мужчину в Полтавской области.
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