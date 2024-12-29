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Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62

Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 62

Число жертв крушения самолета Boeing 737 возросло. По данным Yonhap погибли 62 человек. По официальным данным, опубликованными агентством, из 181 летевшего в самолете человека на текущий момент спасли удалось только двух, пассажира и члена экипажа.

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